Воробьев: до конца года в Ступине построят 12 участков теплосетей и 5 котельных

В преддверии осенне-зимнего сезона в Московской области стартовала активная работа по подготовке всей системы теплоснабжения к работе. Так, в Ступине до конца года специалисты отремонтируют и построят сразу 12 участков теплосетей, пять котельных и два центральных тепловых пункта, об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Стоит отметить, что в Московской области существует более 2,7 тысячи объектов и свыше 10 тысяч километров теплосетей. Специалисты планируют завершить все работы к 15 сентября, чтобы перед наступлением холодов успеть провести пробные топки.

Модернизация теплосетей идет по всей области. Один из таких объектов, находящийся в Ступине, лично проинспектировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он проконтролировал, как идут работы на участке теплосети на перекрестке улиц Горького и Куйбышева.

«Мы инспектируем сегодня (28 августа — ред.) объекты теплоснабжения, которые модернизируются. Важно убедиться, что большая программа, которая реализуется в Ступине, идет в соответствии со сроками. Меняем магистральные сети, чтобы зимой не происходило порывов, сбоев, а в домах было тепло. Работа предполагает также и модернизацию распределительных сетей, это уже чаще всего во дворах или возле домов. В контракте с подрядчиками строго предусмотрено, что все подобные работы заканчиваются благоустройством. Мы также строим новые котельные и ремонтируем те, которые исчерпали свой ресурс. Программу реализуем не только в Ступине. В каждом округе Подмосковья у нас сейчас проходят большие работы по модернизации не только теплоснабжения, но также водоснабжения и энергоснабжения», — сказал Воробьев.

В Ступине началась замена устаревшей теплотрассы, соединяющей улицы Андропова и Горького. Специалисты уже демонтировали 920 метров старого трубопровода, который прослужил с 1960-х годов и перестал соответствовать современным стандартам. В настоящее время идет установка нового оборудования, которое обеспечит теплом 11 тысяч горожан, проживающих в многоквартирных домах этого района, а также три социальных объекта. Тепло в эти здания поступает от ТЭЦ-17. Капитальный ремонт позволит повысить надежность теплоснабжения в этой части города.