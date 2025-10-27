Воробьев: число жалоб на тепло и водоснабжение снизилось на 37-45%

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в сравнении с прошлыми периодами число жалоб на тепло и водоснабжения в регионе уменьшилось на 37-45%.

«Мерилом нашей большой программы тепло- и водоснабжения является количество жалоб жителей. Мы анализировали их динамику, у нас заметное их снижение на 37-45% по сравнению с предыдущими периодами. Это хороший результат», — сказал Воробьев во время совещания с главами министерств и руководителями муниципальных образований региона.

Он отметил, что снижение жалоб говорит о том, что специалисты проводят ремонт и модернизацию именно на тех объектах инфраструктуры, которые вызывали беспокойство людей.

Воробьев также выразил надежду на то, что реализация большой программы тепло-водоснабжения за 2025 год и предстоящий 2026 год улучшит работоспособность и надежность этих систем.