Воробьев: число жалоб на тепло и водоснабжение снизилось на 37-45%
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в сравнении с прошлыми периодами число жалоб на тепло и водоснабжения в регионе уменьшилось на 37-45%.
«Мерилом нашей большой программы тепло- и водоснабжения является количество жалоб жителей. Мы анализировали их динамику, у нас заметное их снижение на 37-45% по сравнению с предыдущими периодами. Это хороший результат», — сказал Воробьев во время совещания с главами министерств и руководителями муниципальных образований региона.
Он отметил, что снижение жалоб говорит о том, что специалисты проводят ремонт и модернизацию именно на тех объектах инфраструктуры, которые вызывали беспокойство людей.
Воробьев также выразил надежду на то, что реализация большой программы тепло-водоснабжения за 2025 год и предстоящий 2026 год улучшит работоспособность и надежность этих систем.