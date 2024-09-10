Воробьев анонсировал масштабную программу модернизации теплосетей на 3 года

В Подмосковье на следующие 3 года намечена масштабная программа по модернизации теплосетей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, в регионе проделана большая работа в данной сфере — проведен аудит.

«Смысл его заключается в том, что на следующие 3 года — 2024, 2025, 2026 — у нас намечена масштабная программа модернизации сетей, котельных и, естественно, всего, что касается состояния домов», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее губернатор заявлял, что запрос на замену коммунальных сетей в Подмосковье огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.