Воробьев: 90% котельных Подмосковья оборудованы датчиками для отслеживания параметров

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что система теплоснабжения в регионе была модернизирована, также в ней применяется специальная программа, отслеживающая показания из каждой котельной, где установлены 4 важных датчика.

«Мы привлекли лучших специалистов, научно-технический совет сделал анализ всего хозяйства — маленьких и больших котельных — чтобы привести в „боеспособное“ состояние при низких температурах и котельную, и пересобрать все те сети, которые нуждаются в постоянном обновлении. Кроме того, мы пошли дальше. Мы поняли, что в такой огромной системе более чем с семьюдесятью городами мы должны это все автоматизировать. Вместе со специалистами поставили четыре датчика на 90% котельных. Это датчик температуры и давления на выходе, а также датчик температуры и давления на входе. Все это дает полное представление о том, как работает тепловой узел», — сказал Воробьев в эфире «Радио РБК».

Воробьев уточнил, что показания с датчиков анализирует специальная программа, выведенная в центр ЖКХ. Она моментально реагирует в случае возникновения неполадок, что позволяет незамедлительно принять меры.

