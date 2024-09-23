Воробьев: 24 очистных сооружения модернизируют в Подмосковье до конца 2027 года

В Московской области с 2024 по 2027 год планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения. Работы на Щелковских межрайонных очистных сооружениях завершатся в этом году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Данный вопрос обсудили на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам. 15 объектов в Шатуре, Мытищах, Одинцове, Подольске и других муниципалитетах завершены в этом году», — сказал Воробьев.

Сейчас 4 объекта находятся в стадии завершения и еще 20 — в стадии реализации на 2025–2027 годы.

До конца текущего года планируется сдать один из крупнейших объектов в области — Щелковские межрайонные очистные сооружения. С 2023 года они работают в режиме пусконаладки. Перемены в этой области на территории почувствовали жители Щелкова, Пушкина, Королева и Фрязина.

Кроме того, в текущем году планируется начать пусконаладочные работы на объектах в деревне Зарудня городского округа Коломна, деревне Осипово горокруга Солнечногорск и в Лыткарине.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александр Щербаков/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © ООО «888» Фото - © Данилина Екатерина/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В Зарудне на сегодняшний день идет установка насосной станции, общая готовность по строительству — 82%. В Лыткарине специалисты начали пусконаладку готовых блоков, например, механической очистки. Общая готовность объекта составляет 72,9%. Для сооружения в Осипове закупили все оборудование, идут гидроиспытания.

В программу модернизации очистных сооружений на следующий год включены 11 проектов. Они охватывают около 178 тыс. жителей Подмосковья.

Это объекты в г. Апрелевке Наро-Фоминского округа (20 тыс. куб. м/сут.), с. Каринское Одинцовского округа (0,6 тыс. куб. м/сут.), п. Чернецкое г. о. Чехов (3 тыс. куб. м/сут.), п. Горки Ленинские Ленинского округа (3 тыс. куб. м/сут.), г. Кашире (20 тыс. куб. м/сут.), с. Протекино г. о. Зарайск (0,4 тыс. куб. м/сут.), п. ВНИИССОК Одинцовского округа (9,5 тыс. куб. м/сут.), г. Можайске (17 тыс. куб. м/сут.), д. Тимохово Богородского округа (0,45 тыс. куб. м/сут.), г. Звенигороде (12,5 тыс. куб. м/сут.) и г. о. Молодежный (1,5 тыс. куб. м/сут.)

Еще 9 очистных сооружений будут модернизированы в Московской области в 2026–2027 годах. После завершения работ изменения почувствуют порядка 584 тыс. человек в Серпухове, Дмитрове, Дубне, Коломне, Истре, Лосино-Петровском, с. Сватково и г. Сергиевом Посаде (Сергиево-Посадский г. о.), р. п. Тучково (Рузский г. о.).

Министр ЖКХ региона Антон Велиховский еще доложил, что для участия в новом нацпроекте «Вода России» подано 33 заявки. В их числе крупные объекты из горокругов Волоколамский, Дзержинский, Домодедово, Истра, Электросталь, Орехово-Зуевский, Клин, Жуковский и др. Результаты будут объявлены до конца 2024 года.