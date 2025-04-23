Воробьев: 150 мероприятий по модернизации водоснабжения запланированы на этот год

150 мероприятий по модернизации водоснабжения запланированы в Подмосковье на 2025 год, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Работы обойдутся региональному бюджету в 54,8 млрд рублей.

«Очень важно, чтобы на местах контроль был соответствующий», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Ранее Воробьев сообщал, что в Подмосковье необходимо мобилизовать ресурсы для модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства. Специфика всего, что связано с ЖКХ, часто связана с сезонностью.

«И вчера, и на будущее мы будем обязательно выносить и рассматривать „красные“ зоны», — отметил глава региона.