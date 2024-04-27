Вопросы ЖКХ обсудили на приеме в Химках в ходе выездной администрации

В городском округе Химки провели выездную администрацию для жителей мкр. Подрезково. Сотрудники профильных управлений приняли обращения более 70 химчан. Главные темы — ЖКХ, благоустройство, транспорт и социальная поддержка. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

В формате выездной администрации химчане могут предлагать идеи по улучшению городской инфраструктуры, подавать заявки на проведение ремонтных работ и решать вопросы в кратчайшие сроки. Так, к специалистам в сфере дорожно-коммунального хозяйства обратилась жительница Татьяна Соловьева. Специалисты приняли заявку в работу.

«У меня был вопрос по поводу благоустройства тротуаров на улице Новозаводская. Службы приняли во внимание мою заявку, надеюсь, будет результат. Такой формат встреч мне понравился», — поделилась химчанка Татьяна Соловьева.

Всего с начала года в разных микрорайонах Химок провели 18 выездных администраций.

Ближайшая встреча со специалистами управлений состоится 16 мая в Старых Химках. Она пройдет с 16:00 до 20:00 по адресу: проспект Мира, дом № 22/7 (СОШ «Наследие»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.