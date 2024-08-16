Вопросы социальной газификации обсудили в Щелкове и Лосино-Петровском

В зале заседаний администрации городского округа Щелково состоялся семинар по вопросу социальной газификации СНТ, расположенных на территории г. о. Щелково и г. о. Лосино-Петровский. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В семинаре приняли участие депутат Московской областной думы Владимир Шапкин (председатель Общественного совета при управлении Росреестра по Московской области), председатель правления НО «Районный Союз СНТ» Анатолий Штоколов, а также представители управления Росреестра по Московской области и АО «МОСОБЛГАЗ» «Восток».

От управления Росреестра по Московской области участие в семинаре принимала Золотарева Людмила Витальевна, и. о. начальника Щелковского отдела управления.

На мероприятии обсудили основные критерии и условия по подключению к газораспределительным сетям домовладений, расположенных на землях садоводческих некоммерческих товариществ в газифицированных населенных пунктах. До представителей СНТ доведена информация об утверждении программы газификации и публикации списка СНТ, с которыми будут заключены договоры на социальную газификацию.

В завершении мероприятия участники семинара подробно ответили на все интересующие вопросы садоводов.

«С апреля этого года программа социальной газификации распространяется и на дома в садоводческих товариществах. Газ подводится к границам участков жителей бесплатно. Главные условия: СНТ должен находиться в границах газифицированных населенных пунктов региона; необходимо принять решение об участии СНТ на общем собрании членов садовых товариществ и оформить его протоколом; единую заявку на социальную догазификацию СНТ подает председатель; домовладения в СНТ должны иметь статус «жилого дома», должны быть оформлены правоустанавливающие документы», — сообщил Владимир Шапкин.

«Для оперативного решения вопросов по осуществлению государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в отношении объектов сетей газораспределения на территории Московской области создана и действует на постоянной основе межведомственная рабочая группа. Основной задачей рабочей группы является обеспечение условий по повышению эффективности осуществления учетно-регистрационных действий в отношении объектов сетей газораспределения», — отметил Павел Иванов, заместитель руководителя управления.

«Управление совместно с правительством Московской области принимает активное участие в поддержке граждан региона по вопросам осуществления мероприятий по газификации садоводческих некоммерческих товариществ для обеспечения улучшения качества жизни в регионе», — сказала Золотарева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что Московская область является лидером федерального рейтинга по выполнению президентского проекта.

«Социальная газификация — президентский проект, который пришелся по душе нашим жителям. Московская область — самая большая по количеству домовладений, включенных в программу, это не менее 115 тыс. домов, порядка 300-350 тыс. жителей», — отмечал Воробьев.