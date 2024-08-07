Вопросы сферы ЖКХ обсудили на личном приеме граждан в Павловском Посаде

Зместитель главы Александр Белоусов провел личный прием жителей Павловского Посада. Со своими вопросами к нему обратилось 7 заявителей, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Основными из них стали:

Начисление ОДН за электроэнергию;

Работа вытяжки в квартире (нет тяги);

Ремонт кровли;

Ремонт ступеней входной группы;

Замена инженерных сетей в доме;

Отлов собак.

«Дал все поручения представителям Управляющей кампании. В ближайшее время проведем повторные обследования по адресам заявителей. После чего будет понятен объем работ и сроки устранения проблем. Вопросы взял на личный контроль. Все ответы направим заявителям в письменном виде» — сказал Александр Николаевич.

Записаться на личный прием можно по телефонам:

В Павловском Посаде: 2-11-79;

В Электрогорске: 3-77-47.

Ранее Александр Белоусов провел пеший обход в мкр. Филимоново. Он проверил ход работ по установке уличного освещения в массиве многодетных по ул. Юбилейная, также обсудил с жителями вопрос газификации района. Жители многоквартирных домов по ул. 1 Мая д. 40б обратились с просьбой окосить траву на дворовой территории. До середины августа покос будет произведен. Все вопросы взяты на личный контроль.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.