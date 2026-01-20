Вопросы подачи тепла в МКД и зимней уборки улиц обсудили в Павловском Посаде

В Павловском Посаде неделя началась с традиционного оперативного совещания главы округа. Обсудили вопросы, которые волнуют наших жителей, и сформировали план работы на ближайшие дни, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отдельно остановились на обращениях по подаче тепла в дома в Электрогорске. Денис Семенов поручил профильным службам провести обследование, чтобы детально разобраться в ситуации, определить причины и принять необходимые меры.

Параллельно продолжается зимняя уборка. Сейчас в приоритете — парковки, детские игровые площадки и вывоз снега. Дорожные службы обрабатывают тротуары, расчищают остановки и подходы к ним. Также активно убирают наледь и сосульки на многоквартирных домах — это вопрос безопасности жителей.

21 января, в эту среду, во Дворце спорта «Надежда» состоится выездная администрация. Начало в 17:00. Для предварительной проработки вашего вопроса можно заранее позвонить по телефону: 2-99-05.

«И еще одна важная новость: 23 января в 12:00 откроем здравпункт в деревне Назарьево Всем продуктивной рабочей недели!», — подытожил Денис Семенов.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.