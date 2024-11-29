Вопрос с уборкой от снега улицы Центральная в Дубне решили в кротчайшие сроки

В Дубне центральная часть сквера на улице Центральная теперь находится в ведении муниципального бюджетного учреждения «ЖКУ», что внесло ясность в вопрос зимней уборки этой территории. В социальных сетях жители активно интересовались, кто будет ответственным за своевременную уборку снега в предстоящий зимний сезон, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

За чистоту и порядок будет отвечать МБУ «ЖКУ», что гарантирует надлежащее содержание улицы и комфорт для пешеходов. В этом году улица Центральная стала объектом масштабной реконструкции. Летние работы начались с капитального обновления инфраструктуры: подрядчик уложил новую плитку, установил малые архитектурные формы. Важной частью проекта стала велодорожка, появившаяся вдоль улицы, что обеспечило удобство передвижения для велосипедистов.

Позже Администрация городского округа Дубна также инициировала обустройство новых тротуаров с обеих сторон улицы. Здесь старый асфальт меняют на плитку. Цвет, размер и фактура выбраны не случайно, а так, чтобы эта часть улицы стала продолжением единого дизайнерского решения соединив прогулочную часть улицы, тротуары и площадь перед ДК «Октябрь» в единое пространство. Осенью начались работы по реализации этих планов. Важно отметить, что Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров не раз встречался с жителями левого берега для того, чтобы сначала рассказать о планах по реконструкции главной прогулочной улицы Левобережья, а затем, когда подрядчики уже приступили к реализации проекта — проводил встречи, чтобы услышать мнение жителей о качестве проведенных работ. Жители вносят конкретные предложения, некоторые из которых уже внедряются в проект. Жители и гости смогут оценить результаты уже в ближайшее время, наслаждаясь прогулками по центральной части обновленной улицы, которая стала более безопасной и комфортной для всех после того, как была принята в управление МБУ «ЖКУ».

На тех локациях, где подрядчик продолжает работы, будут частично перекрыт проход для безопасности горожан. Однако, это не должно повлиять на движение автомобильного транспорта, общественного транспорта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.