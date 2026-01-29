Волонтеры расчистили от снега дорожки к школе и детсаду в Клину

Сначала ребята с помощью лопат очистили от снега остановку общественного транспорта «Ледовый дворец». Теперь пассажиры могут легко зайти в автобус или маршрутку, не провалившись в сугроб и грязь от дороги.

Затем добровольцы расчистили тротуар с более чем 10 подходами к подъездам пятиэтажных домов № 94 и 96. Еще они освободили от снега пешеходные дорожки, ведущие к школе и детсаду им. Калининой.

Помимо этого, для безопасного передвижения школьников и горожан расчистили пешеходный переход, который был скрыт под слоем снега.

Сильный снег шел в Московской области два дня и продолжится в четверг. В некоторых округах региона побиты суточные рекорды на количеству выпавших осадков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — сказал Воробьев.

