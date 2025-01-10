Волонтеры Подмосковья проведут серию акций по раздельному сбору отходов в выходные

Жителей и гостей Московской области приглашают присоединиться к экологическим мероприятиям по раздельному сбору вторичных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Ненужные вещи и отходы можно будет сдать 11 января по адресам:

г. о. Химки, адрес: ул. Германа Титова, дом № 14/1, время: с 12:00 до 13:00.

г. о. Домодедово, адрес: ул. Кирова, с. 28, возле гипермаркета «ЛЕНТА», время — с 10:00 до 10:20.

Адрес: ТЦ «Форус», ул. Гагарина, 37 (парковка рядом с ТЦ), время — с 10:30 до 10:40.

12 января по адресам:

г. о. Долгопрудный, адрес: ул. Набережная, дом № 35, время — с 12:00 до 13:30;

г. о. Мытищи, адрес: ул. Мира, д. 32 к2, время — с 12:00 до 14:00;

г. о. Химки, адрес: ул. Германа Титова, дом № 14/1, время — с 12:00 до 13:00.

Организаторы просят приносить отходы в чистом и сухом виде. Принимать будут: макулатуру, пластик, стекло, металл. Волонтеры всегда рады на акциях помощи добровольцев в сортировке и погрузке собранных вторичных ресурсов.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.