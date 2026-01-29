Волонтеры очистили от снега детскую площадку в Сергиевом Посаде

Площадка расположена во дворе многоквартирного дома, ей активно пользуются дети, подростки и спортсмены, которые не прекращают тренировки даже зимой.

Волонтеры помогли расчистить дорожки, подходы к подъездам, крылечки, спортивные сооружения и элементы площадки.

Как отметила координатор Сергиево-Посадского отделения «Волонтеры Подмосковья» Анастасия, они ежедневно, особенно после сильных снегопадов, помогают с расчисткой дворов, школ, соцобъектов и памятников. Еще добровольцы приходят на помощь нуждающимся пожилым людям и инвалидам, которые не могут сами обеспечить доступ к дому.

Благодаря работе волонтеров округа территория внутри огромного дома снова стала доступной для свободного прохода, прогулок с малышами и подростками, а также для активного отдыха молодежи.

А коммунальные службы Сергиева Посада непрерывно расчищают выпавший снег в городе. Так, тракторы и дорожники поработали на расчистке конечной остановки автобусов и маршрутных такси около ТЦ «Капитолий», на основных магистралях, остановочных пунктах и пешеходных зонах.

Сильный снег шел в Московской области два дня и продолжается в четверг. В некоторых округах региона побиты суточные рекорды по количеству выпавших осадков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.