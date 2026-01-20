Водозаборный узел в селе Каринское Одинцовского округа реконструируют к маю

В селе Каринское Одинцовского городского округа завершается реконструкция водозаборного узла. Работы ведутся по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева по модернизации систем ЖКХ. На данный момент готовность объекта составляет 82%: завезено все необходимое оборудование, специалисты выполняют технологическую обвязку трубопроводов.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов осмотрел объект 20 января. Он отметил, что уже построены резервуары чистой воды, пробурены новые скважины, завезено оборудование для очистки. Следующим этапом станет засыпка фильтров и проведение пусконаладочных работ. Весной планируется завершить благоустройство территории и привести в порядок подъездную дорогу. Запуск обновленного водозаборного узла намечен на май.

Водозаборный узел в Каринском был построен в 1978 году и сейчас обслуживает более 1500 жителей, а также три социальных объекта: школу, детский сад и дом культуры. В ходе реконструкции установили современные системы безреагентной очистки воды «АЭРОМАГ», которые удаляют примеси и запахи, а также поддерживают допустимый уровень железа, марганца и жесткости воды. Оборудование отечественного производства, что позволяет быстро проводить ремонт или замену при необходимости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.