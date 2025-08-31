Водозаборный узел №6 в поселке Лесной вошел в госпрограмму по модернизации ЖКХ

Депутат Мособлдумы Михаил Ждан посетил водозаборный узел № 6 в поселке Лесной. Там произошли позитивные изменения — недавно установили новый насос в скважине, сообщает пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский.

Прежний агрегат уже не справлялся с нагрузкой, и существовал реальный риск остановки всей станции. Благодаря новому насосу, такая вероятность исключена.

Здание ВЗУ №6 построено в 1962 году, а сам узел начал свою работу в 1967 году. За долгие годы эксплуатации оборудование износилось и морально устарело. К тому же, на станции отсутствует система обезжелезивания.

«Хорошая новость в том, что водозаборный узел №6 включен в госпрограмму и уже находится на этапе проектирования. В ближайшем будущем здесь планируется полная модернизация. Это позволит обеспечить чистой питьевой водой около 10 тысяч жителей поселка», — прокомментировал Ждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года. Она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.