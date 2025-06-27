Водозаборные узлы в Люберцах готовят к осенне-зимнему периоду

Люберецкий водоканал завершает подготовку оборудования к предстоящему отопительному периоду. Так, по результатам проверок и профилактических работ водозаборные узлы № 12 в Малаховке и 18 в Михнево полностью готовы к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Специалисты провели на ВЗУ работы по промывке резервуаров чистой воды. Сейчас всё технологическое оборудование функционирует в автоматическом режиме, а жители получают питьевую воду, соответствующую действующим санитарным нормам», — отметила заместитель главы городского округа Алена Ильницкая.

Ранее на ВЗУ-18 и ВЗУ-12 была проведена реконструкция: заменено насосное оборудование, построены станции очистки воды с установкой напорных фильтров и станции обессоливания, модернизирована станция обезжелезивания. Все эти работы необходимы для удаления из воды вредных примесей и избыточного железа.

Общая мощность водозаборных узлов составляет около 10 тыс. куб. м воды в сутки. Они обеспечивают потребность в питьевой воде более 18 тыс. жителей.

Всего к отопительному сезону в городском округе Люберцы подготовят 28 ВЗУ. Также в рамках госпрограммы при поддержке губернатора сейчас ведется проектирование с последующей реконструкцией в 2026 году ВЗУ-11 в Малаховке и ВЗУ-21 в Красково, ВЗУ № 1 и № 3 в Дзержинском и ВЗУ «Звездочка» в Мотяково.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ. Эта тема стала основной во время оперативного совещания.

«Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона — это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех, больших и малых, городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», — заявил Воробьев.