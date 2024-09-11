Водозаборные узлы в Дмитрове и Яхроме запустят в 2024 году

Фирма ООО «ЭкоСтройИнвест» проводит капитальный ремонт ВЗУ на улице Пушкинской в Дмитрове и на улице Рабочей в Яхроме в рамках федеральной программы «Чистая вода», сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

В ходе строительства ВЗУ пробурили две артезианские скважины. Сейчас строится здание водоподготовки с автоматическим управлением. Современная система очистки позволит подавать жителям питьевую воду, которая будет соответствовать всем санитарным стандартам.

«Шесть лет назад Дмитровский городской округ вошел в федеральную программу «Чистая вода». Благодаря этому в муниципалитете были запущены 13 станций обезжелезивания. Сейчас на финишной прямой работы по капитальному ремонту ВЗУ в Дмитрове и Яхроме. Срок сдачи — третий квартал этого года. Введение в строй этих двух ВЗУ даст возможность обеспечить чистой водой 24 тысячи жителей округа», — прокомментировал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.