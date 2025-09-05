Водоканалы Подмосковья восстановили порядка 50 колодцев за неделю
Фото - © Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Каждый день по улицам и дорогам Подмосковья проходят и проезжают миллионы людей. Специалисты Мособлводоканала, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области, в ежедневном режиме поддерживают исправное состояние внешних колодцев, обеспечивая безопасность жителей. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Только за эту неделю было отремонтировано порядка 50 колодцев — как в рамках плановых работ, так и по обращениям жителей.
Какие мероприятия проводят сотрудники:
- восстановление и герметизация стен колодцев;
- замена поврежденных крышек и люков;
- проверка и ремонт запорной арматуры;
- замена или ремонт врезок, очистка от посторонних предметов.
Для аккуратной работы и сохранения неповрежденных элементов часть операций выполняется вручную. Для перемещения материалов и тяжелых элементов задействована спецтехника: экскаваторы, самосвалы и краны-манипуляторы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.
«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.