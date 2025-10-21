сегодня в 19:09

Водоканалы Подмосковья восстановили более 30 люков и колодцев

Ремонт люков на колодцах выполняют сотрудники Мособлводоканала регулярно, поскольку их состояние имеет большое значение для нормальной эксплуатации инженерных сетей и безопасности граждан. Кроме того, важной процедурой, обеспечивающей надежность системы водоснабжения, является и промывка колодцев. Так, с начала октября на колодцах выполнено 31 мероприятие по ремонту и промывке в городских округах Павловский Посад, Электросталь, Богородский, Лосино-Петровский, Шатура и Орехово-Зуево, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Какие работы проводятся:

демонтаж старых люков: сначала специалисты снимают старые люки;

подготовка основания: поверхность вокруг колодца очищается от грязи и мусора, выравнивается и укрепляется, чтобы обеспечить надежное крепление нового люка;

установка новых люков: новые люки устанавливаются таким образом, чтобы они плотно прилегали к основанию и были устойчивы к нагрузкам;

проверка качества установки: после монтажа специалисты проводят проверку герметичности и устойчивости люков, чтобы убедиться в надежности конструкции;

промывка колодцев: со временем в колодце накапливаются ил, песок, осадок и другой мусор. Данное мероприятие необходимо для поддержания инженерных объектов в нормативном состоянии и для дальнейшего их использования специалистами.

Ремонт люков на колодцах — это важная работа, направленная на обеспечение безопасности и надежности городских коммуникаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.