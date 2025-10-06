Водоканалы Подмосковья восстановили более 25 колодцев за неделю

Ежедневно специалисты Мособлводоканала следят за исправным состоянием инженерных коммуникаций, обеспечивая безопасность миллионов жителей Подмосковья. Только за последнюю неделю было отремонтировано 26 колодцев в рамках как плановых работ, так и по обращениям граждан, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Комплекс восстановительных работ включает в себя:

герметизацию и восстановление стен колодцев;

замену люков и поврежденных крышек;

ремонт и проверку запорной арматуры;

очистку от посторонних предметов и ремонт врезок.

Для бережного проведения работ и сохранения целых элементов часть операций выполняется вручную. Там, где требуется сила, применяется современная спецтехника: экскаваторы, самосвалы и краны-манипуляторы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.