Водоканалы Подмосковья устраняют подтопления после ливней

Коммунальные службы Подмосковья работают в усиленном режиме после обильных осадков, наиболее серьезные подтопления зафиксированы на севере региона. Водоканалы направляют технику и бригады для откачки воды и расчистки ливневой канализации, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Основная нагрузка из-за осадков пришлась на север Подмосковья. На объектах водоотведения усилен контроль, так как сети испытывают повышенную нагрузку из-за большого объема поступающей воды. Предприятия передают технику и специалистов для помощи муниципальным службам и самостоятельно участвуют в ликвидации последствий непогоды.

В Долгопрудном на линии работают три мощных илососа. В резерве находятся еще три автономные мотопомпы, которые могут быть задействованы при необходимости. В отдаленных дворовых территориях установлены бетонные емкости для сбора ливневых вод, их обслуживание проводится по мере заполнения.

В Дмитрове бригады с двумя илососами откачивают воду с западной объездной дороги, чтобы обеспечить проезд транспорта. В Мытищах задействованы два КАМАЗа-илососа и две бригады с мотопомпами. Вода уже откачана с подтопленных участков на улицах Колонцова, Трудовой и Силикатной.

Все сигналы о технических инцидентах на сетях оперативно передаются в региональный ЖКХ-центр для дальнейшей обработки дежурными службами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.