Водоканалы Подмосковья усилили подготовку к весеннему паводку

Водоканалы Подмосковья с началом весны проводят комплекс профилактических мероприятий для защиты систем водоснабжения и водоотведения от талых вод. Специалисты проверяют оборудование, усиливают лабораторный контроль и формируют аварийный резерв, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Весеннее таяние снега создает повышенную нагрузку на системы водоснабжения и водоотведения. Чтобы предотвратить сбои и сохранить качество воды, особое внимание уделяют водозаборным узлам. На скважинах специалисты проверяют и герметизируют оголовки, чтобы исключить попадание верховодки в чистую воду.

Параллельно ведется подготовка сетевого хозяйства. Работники промывают и очищают коллекторы и ливневые решетки от песка и наледи, проводят ревизию запорной арматуры в колодцах для возможности быстрого отключения аварийных участков. Также создается запас реагентов для водоподготовки, поскольку в период паводка вода может мутнеть и менять состав.

Лабораторный контроль переведен на усиленный режим: пробы отбирают чаще, чтобы оперативно корректировать процессы очистки. Сформирован аварийный запас труб, мотопомп и генераторов. В городах дежурят бригады предприятий, а в период паводка аварийные службы переходят на круглосуточное дежурство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.