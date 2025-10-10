Водоканалы Подмосковья промыли свыше 140 резервуаров чистой воды с начала лета

Поддержание работоспособности водных ресурсов требует постоянного внимания и усилий специализированных служб. В рамках профилактических мероприятий, в том числе подготовки к осенне-зимнему периоду, для обеспечения надежного функционирования водопроводных сетей специалистами Мособлводоканала период выполнена промывка 146 резервуаров чистой воды. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Со временем в резервуарах, используемых для хранения чистой воды, скапливается осадок, минеральные соли, частицы ржавчины. Если регулярно не проводить очистку, накопившиеся вещества могут попасть в систему водоснабжения, ухудшая качество воды и вызывая ее загрязнение.

«В этом году в рамках подготовки к зиме все 56 округов провели профилактические работы на 2,5 тыс. объектах водоснабжения и водоотведения. Промыто более 800 резервуаров чистой воды, заменено свыше 1,7 тыс. единиц запорной арматуры и более 300 частотных преобразователей. С муниципалитетами в зоне риска проводим дополнительную работу с еженедельным разбором и контрольными точками», — отметил Кирилл Григорьев.

Технология очистки включает несколько важных этапов:

осушение резервуара,

удаление ржавчины, осадка со стенок и дна,

обеззараживание от микроорганизмов,

наполнение резервуара чистой водой,

отбирание проб и проведение лабораторных исследований на предмет соответствия показателям СанПиН.

Таким образом, регулярная промывка резервуаров позволяет поддерживать хорошее качество питьевой воды, поступающей жителям Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.