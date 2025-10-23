Водоканалы Подмосковья приглашают на работу молодых специалистов

Межрайонный Щелковский водоканал и Щелковский водоканал посетили день открытых дверей в Щелковском колледже, где проходило мероприятие по привлечению студентов на практику и дальнейшее трудоустройство в сферу жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Специалисты Межрайонного водоканала рассказали о востребованных вакансиях, таких как:

слесарь по ремонту тепловых сетей;

электрогазосварщик;

электромонтер;

слесарь КИПиА;

водитель;

мастер;

оператор котельной.

А сотрудники Щелковского водоканала подготовили стенд с запорной арматурой и ремонтными хомутами предлагая студентам вживую попробовать поработать с материалом.

Студенты колледжа в формате мастер-классов показывали различные аспекты работы в ЖКХ, демонстрируя практические навыки и технологии, такие как:

монтаж внутренних сантехнических устройств, систем вентиляции и кондиционирования;

технология аналитического контроля химических соединений;

эксплуатация и обслуживание электрического и электро-механического оборудования.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. В нее внедряются цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов.

Водоканалы постоянно открыты для стажировок и трудоустройства талантливых выпускников, предлагая возможности карьерного роста и профессионального развития молодым специалистам, готовым внести вклад в модернизацию и улучшение качества услуг водоснабжения и водоотведения в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.