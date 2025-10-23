Водоканалы Подмосковья приглашают на работу молодых специалистов
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
Межрайонный Щелковский водоканал и Щелковский водоканал посетили день открытых дверей в Щелковском колледже, где проходило мероприятие по привлечению студентов на практику и дальнейшее трудоустройство в сферу жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Специалисты Межрайонного водоканала рассказали о востребованных вакансиях, таких как:
- слесарь по ремонту тепловых сетей;
- электрогазосварщик;
- электромонтер;
- слесарь КИПиА;
- водитель;
- мастер;
- оператор котельной.
А сотрудники Щелковского водоканала подготовили стенд с запорной арматурой и ремонтными хомутами предлагая студентам вживую попробовать поработать с материалом.
Студенты колледжа в формате мастер-классов показывали различные аспекты работы в ЖКХ, демонстрируя практические навыки и технологии, такие как:
- монтаж внутренних сантехнических устройств, систем вентиляции и кондиционирования;
- технология аналитического контроля химических соединений;
- эксплуатация и обслуживание электрического и электро-механического оборудования.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. В нее внедряются цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов.
Водоканалы постоянно открыты для стажировок и трудоустройства талантливых выпускников, предлагая возможности карьерного роста и профессионального развития молодым специалистам, готовым внести вклад в модернизацию и улучшение качества услуг водоснабжения и водоотведения в Подмосковье.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.
«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.