сегодня в 16:35

Водоканалы Подмосковья переведены в режим повышенной готовности в период снегопадов

9 января в Подмосковье идет обильный снегопад — высота сугробов к вечеру может достигнуть полуметра. По поручению министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева водоканалы региона и профильные муниципальные службы мобилизировали силы и средства для проактивного реагирования на техинциденты, сообщает пресс-служба ведомства.

На объектах коммунальной инфраструктуры организована круглосуточная работа аварийных бригад и спецтехники, подготовлены запасы горюче-смазочных материалов и запчастей.

Специалисты активно расчищают подъездные пути и территории, прилегающие к водозаборным узлам, канализационным насосным станциям и очистным сооружениям.

Особое внимание уделяется удаленным объектам, работающим в автоматическом режиме без постоянного персонала.

Проактивно до наступления снегопада водоканалы провели очистку решеток на КНС и профилактическую промывку участков сетей, наиболее подверженных засорам.

Рабочие бригады также полностью укомплектованы зимней спецодеждой, соответствующей температурному графику.

Все возникающие инциденты в работе сетей и объектов обрабатывают оперативные дежурные ЖКХ-Центра. В случае возникновения нарушений, информация будет оперативно доводиться до жителей через социальные сети администраций муниципалитетов и домовые чаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.