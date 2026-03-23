Водоканалы Подмосковья перешли на усиленный режим из-за половодья

Водоканалы Московской области работают в усиленном режиме в период активного таяния снега и подъема грунтовых вод. На объектах водоснабжения проведены профилактические мероприятия для защиты от паводка и усилен контроль качества воды, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По поручению министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева в регионе заранее выполнили комплекс превентивных мероприятий. На объектах очистили от снега территории, крыши зданий и люки резервуаров чистой воды, проверили насосное оборудование, запорную арматуру и системы автоматики. Также приведены в порядок дренажные канавы, ливневые и дренажные колодцы для эффективного отвода талых вод.

Специалисты проверили герметичность устьев скважин и кабельных вводов, чтобы исключить попадание паводковых вод через оголовки артезианских скважин. На водозаборных узлах проведены очистка и промывка фильтров, усилен лабораторный контроль качества воды. Экологи «Мособлводоканала» организовали регулярный отбор проб на водонасосных станциях и артезианских скважинах.

На очистных сооружениях ведется постоянный мониторинг: каждый час специалисты проверяют уровень талых вод в иловых картах, чтобы не допустить переполнения. Для оперативного реагирования проверена готовность илососов и каналопромывочных машин, уточнены маршруты выдвижения передвижных электростанций для временного аварийного электроснабжения.

Ресурсоснабжающие организации также помогают городским службам на дворовых территориях. Они предоставляют специализированную технику для уборки и откачки воды и взаимодействуют с управляющими организациями, чтобы предотвратить разливы и обеспечить комфорт жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.