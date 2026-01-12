Водоканалы Подмосковья направили спецтехнику для уборки снега после рекордных осадков

Водоканалы Московской области предоставили спецтехнику и персонал для расчистки снега в муниципалитетах региона после рекордных снегопадов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Московской области к ликвидации последствий сильных снегопадов привлечены дополнительные силы ресурсоснабжающих организаций. Водоканалы региона предоставили муниципальным учреждениям спецтехнику и сотрудников для оперативной уборки общественных пространств и территорий социальных объектов.

Высота снежного покрова в Подмосковье достигла 51 см, что превысило рекорд 1976 года. Несмотря на завершение пика снегопада «Фрэнсис», работы по расчистке продолжаются.

Мособлводоканал направил современные экскаваторы-погрузчики в девять городских округов, включая Павлово-Посадский, Электросталь, Богородский, Лосино-Петровский, Шатуру, Орехово-Зуевский, Чехов и Воскресенск. Эта техника отличается высокой мобильностью и мощным ковшом, что позволяет быстро убирать и вывозить большие объемы снега.

Водоканал Лобни выделил технику и персонал для очистки территорий у школ и детских садов. В Дубне ресурсоснабжающее предприятие предоставило трактор и экскаватор-погрузчик для расчистки дорог, дворов и подъездных путей к социальным объектам. Красногорский водоканал задействовал два экскаватора-погрузчика для уборки внутриквартальных проездов.

Слаженная работа водоканалов ускорила устранение последствий снегопада в Подмосковье.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.