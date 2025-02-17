Водоканал Щелкова провел канализацию в здание Совета ветеранов в округе

Специалисты из бригады МУП «Межрайонный щелковский водоканал» построили систему водоотведения в здании первичной организации совета ветеранов Мальцева, расположенного на территории городского округа Щелково. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы осложнялись тем, что здание совета ветеранов имеет статус нежилого помещения, и подобные инженерные коммуникации изначально в нем не были предусмотрены.

Специалисты бригады канализационной службы при помощи экскаватора и манипулятора за несколько часов проложили 37 погонных метров нового трубопровода и построили канализационный колодец.

Члены совета ветеранов выразили сотрудникам водоканала благодарность и отметили значительные улучшения бытовых условий после проведенных работ: они проводят много времени в данном помещении, поэтому проведение канализации стало действительно важным шагом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.