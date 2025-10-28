Водоканал округа Чехов получил новую спецтехнику

На базу Водоканала МП «ЖКХ Чеховского района» благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева и правительства Московской области поступила новая спецтехника — две каналопромывочные машины. В парк муниципального предприятия также ждут илососную машину. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Каналопромывочные машины применяются для профилактической промывки самотечных канализационных коллекторов от иловых осадков, жиров, посторонних предметов, а также для устранения засоров на внешних канализационных сетях.

Новая спецтехника поможет оптимизировать работу бригад отдела канализации Водоканала МП «ЖКХ Чеховского района» и сократить время реагирования на поступающие заявки в аварийно-диспетчерскую службу. Одна машина будет работать по городу, другая — в сельской местности округа Чехов. Ранее закупленная техника будет использоваться на предприятии в качестве резервной.

«Обращаю внимание жителей на необходимость соблюдать правила эксплуатации домовых канализационных сетей. Участившиеся случаи засора канализации вызваны, в том числе, ненадлежащей эксплуатацией внутридомовых инженерных сетей. Нетканые салфетки, тряпки и наполнители для кошачьих туалетов чаще всего становятся причиной засоров. Если вовремя их не устранить, прохождение канализационных стоков по трубопроводу будет заблокировано. Устранение засоров — непростой и долгий процесс, он может занять от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от ситуации и масштаба работ», — отметил Михаил Собакин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.