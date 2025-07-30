Водители подмосковной компании-возчика ТКО повысили класс вождения

Еще 9 водителей транспортно-логистической компании по обращению с отходами в Московской области получат II квалификационный класс вождения. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Всего на сегодня в компании работает 96 водителей I класса и 66 — II класса.

Наибольшее количество специалистов 1 и 2 класса трудятся в:

Химках — 41 человек,

Луховицах — 34 человека,

Домодедово — 29 человек.

Классность водителей — это их классификация в зависимости от уровня профессионализма.

Квалификационный класс устанавливается с первого по третий. Классность указывает на уровень профессионального мастерства и зависит от профессиональной подготовки.

Присвоение водителям первого и второго классов квалификации дает надбавки к заработной плате и может улучшить шансы на трудоустройство.

Чтобы повысить классность, водитель должен иметь непрерывный стаж работы в компании не менее одного года. Кроме того, классность присваивается последовательно — нельзя перейти сразу с третьего класса на первый.

Учитывают и то, что за последний год работники не совершали ДТП по вине, имели незначительное количество штрафов за нарушение правил дорожного движения, также у них отсутствуют дисциплинарные взыскания.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.