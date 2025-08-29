Водители мусоровозов Подмосковья повысили класс вождения

Еще 22 водителя транспортно-логистической компании по обращению с отходами в Московской области получили 1-й и 2-й квалификационный класс вождения, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Сегодня в компании трудится уже более 160 водителей первого и второго класса. С 1 сентября к ним прибавятся 10 водителей второго класса в обособленном подразделении Химки, а также 12 водителей в Домодедово — 11 второго класса и 1 первого.

ТОП обособленных подразделений-лидеров по числу водителей 1-го и 2-го класса:

Химки — 51;

Домодедово — 41;

Луховицы — 34.

Квалификационный класс устанавливается с первого по третий. Классность присваивается последовательно и указывает на уровень профессионального водителя.

Классность дает надбавки к заработной плате и может улучшить шансы на трудоустройство. Водители первого класса получают надбавку в размере 40% от оклада, а водители второго класса — 20%

Чтобы повысить классность у водителя должен быть непрерывный стаж работы в компании не менее одного года. Кроме того, за последний год работник не должен был совершать ДТП по вине, у него должны отсутствовать дисциплинарные взыскания, также он имеет незначительное количество штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.