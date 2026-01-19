Вода в российском регионе не прошла проверку на жесткость: чем это грозит людям

Эксперты Нижегородской испытательной лаборатории завершили исследование качества водопроводной воды в регионе. Согласно отчету, по результатам проверок, проводившихся с 23 декабря 2025 года по 15 января 2026 года, вода в ряде проб была признана не соответствующей госстандартам, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Основным нарушением стало превышение показателя общей жесткости. Данные о выявленных несоответствиях уже внесены в автоматизированную систему «ВЕСТА» для принятия дальнейших мер.

Специалисты подчеркнули, что, несмотря на пользу кальция и магния, их избыточная концентрация превращает воду в угрозу для организма. Длительное употребление такой воды ведет к накоплению солей в организме, повышенному риску развития мочекаменной болезни и преждевременному старению кожи из-за агрессивного воздействия солей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.