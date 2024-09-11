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Во втором дне выставки «ВэйстТэк-2024» примут участие более 100 поставщиков

Более 100 поставщиков из России, Китая и Турции примут участие во втором дне выставки оборудования для обращения с отходами «ВэйстТэк-2024». Ожидается свыше 50 новых участников, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия в Telegram-канале .

11 сентября гостей второго дня ожидают круглые столы, сессии, семинары-практикумы, которые будут проходить в режиме нон-стоп.

Так, по 18:00 в конференц-зале «Р» представляют проект «Кузница зеленых кадров». Он направлен на повышение квалификации, создание и воспитание кадрового потенциала для отрасли управления отходами и отрасли ВиВ.

В конференц-зале «Н» прошла стратегическая сессия ППК «РЭО» «Комплексная система обращения с отходами: ход реализации масштабной реформы и взаимодействие ее участников». По 14:00 там открыта секция «Отрасль утилизации отходов — основа экономики замкнутого цикла».

С 14:30 по 16:30 в этом же конференц-зале состоится экспертная сессия совета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии.

«ВэйстТэк» помогает предприятиям решить задачи обращения с различными видами отходов. Организаторы выставки предлагают участникам мероприятия повысить экспертизу в сфере обращения с отходами, природоохранных технологий и возобновляемой энергетики.

Выставка работает с 10:00 до 18:00 по адресу: «Крокус Экспо», павильон 2, зал 5. Она продлится до 12 сентября включительно.

Для посещения необходима регистрация. Вход бесплатный.