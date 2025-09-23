Во вторник в Подольске начали давать тепло в детские сады

Во вторник в Подольске начали подавать тепло в социальные учреждения, в первую очередь в детские сады. С 29 сентября в течение двух недель подключат к теплу и жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«План государственной программы по модернизации тепловых сетей на этот год в Подольске выполнили. Сделали реконструкцию, на всех объектах провели профилактические мероприятия. На основных котельных завершили пробные топки. С сегодняшнего дня начинаем подачу тепла в социальные учреждения. В первую очередь — детские сады», — сказал глава Подольска Артамонов.

Он подчеркнул, что система образования должна обеспечивать ежедневную обратную связь по очередности запуска объектов и по факту поступления ресурса. Была проведена большая подготовительная работа, поэтому важно, чтобы тепло поступало оперативно и без сбоев.

Согласно рекомендациям министерства энергетики Московской области, с 29 сентября стартует поэтапный запуск отопления в многоквартирные дома. Процесс займет около двух недель.

«Ключевое значение имеет слаженная работа ресурсоснабжающих предприятий и управляющих организаций, прежде всего „УК Подольск“. Запуск должен проходить по микрорайонам и улицам и обеспечивать своевременное подключение жилых домов», — отметил глава округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программа по подготовке к отопительному периоду продолжается и важно зафиксировать итоги за 2025 год.

«Зимой она (программа — ред.) тоже не останавливается, и очень важно отфиксировать успехи, результаты 2025 года и пролить свет на 2026-й. Поэтому прошу вас, коллеги, также подготовиться», — сказал Воробьев.