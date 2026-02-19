сегодня в 14:21

Во Власихе в микрорайоне Солнечный вывезли 70 кубометров снега

Коммунальные службы 19 февраля провели масштабную уборку в микрорайоне Солнечный городского округа Власиха. За полдня специалисты вывезли 70 кубометров снега и очистили пешеходные дорожки и внутриквартальные проезды.

В микрорайоне Солнечный во Власихе продолжается плановая зимняя уборка. Работы ведет МБУ «ЖКХ и благоустройство». Несмотря на переменчивую погоду, коммунальные службы работают в усиленном режиме.

С утра на территории задействовали 25 человек, разделенных на пять бригад. Специалисты очищают пешеходные дорожки и внутриквартальные проезды с помощью спецтехники. Снег собирают и оперативно вывозят.

Заместитель директора МБУ «ЖКХ и благоустройство» Дмитрий Зимин сообщил, что на тротуарах работает техника «Бобкэт», которая загружает снег в десятикубовый «КамАЗ».

«За полдня КамАЗ совершил уже семь рейсов», — пояснил Зимин.

По его словам, уборка в микрорайоне продолжится до 14:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.