Во Власихе построят блочный тепловой пункт в 2025 году

В подмосковной Власихе планируют построить блочный тепловой пункт на пересечении улиц Заозерная и Солнечная. Выполнение работ планируется завершить в 2025 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Власиха.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству блочного теплового пункта в районе пересечения улиц Заозерная и Солнечная в городском округе Власиха Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнению работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования по мероприятию: Строительство блочного теплового пункта по адресу; Московская область, г. о. Власиха, в районе пересечения улиц Заозерная и Солнечная (в т. ч. ПИР)».

Мощность БТП после проведения работ по строительству — 3,5 МВт. Назначение объекта: теплоснабжение и водоснабжение жилых объектов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.