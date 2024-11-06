Во Власихе планируют реконструировать участок теплосетей

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Власиха.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции участка тепловых сетей в городском округе Власиха», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции участка тепловой сети по мероприятию: «Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. о. Власиха, от поликлиники до зд. № 292 ул. Лесная (казарменная зона) (в т. ч. ПИР)».

Необходимо запроектировать реконструкцию с демонтажем существующей тепловой сети, протяженность действующих тепловых сетей — 623,36 метров.

Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.