Во Власихе планируют реконструировать центральный тепловой пункт

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Власиха.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции центрального теплового пункта «Березка» в городском округе Власиха», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства с поставкой оборудования по мероприятию: Реконструкция ЦТП «Березка» г. о. Власиха (в т. ч. ПИР).

Планируется в рамках проведения закупки провести проектно-изыскательные работы, реконструировать существующее здание ЦТП площадью 209 кв. м, мощность — 3 МВт. Тепловые нагрузки будут определены в результате проведения обследования подключаемых потребителей.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о стандартах установки тепловых пунктов и о других важных нюансах при подготовке к отопительному сезону.

«ИТП устанавливается в подвалах, и, если не проведены сопутствующие мероприятия по фундаменту и звукоизоляции, это может доставлять беспокойство жителям — от объекта идет шум, свист. Существует стандарт установки тепловых пунктов, поэтому необходимо учитывать все нюансы», — заявил глава Подмосковья.