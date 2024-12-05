Во Власихе планируют модернизировать все теплопункты города

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Герман Потапчук рассказал о ключевых задачах 2023 года и о реализации народной программы в городском округе Власиха, сообщает пресс-служба секретаря местного отделения партии.

«В 2023 году мы выполнили проектно-изыскательские работы и уже приступили к реконструкции ЦТП в трех микрорайонах. Всего в наших планах модернизация всех теплопунктов города, 1-й котельной, строительство блочно-модульной котельной в мкр. Березка и двух блочных тепловых пунктов, что позволит уйти от одноконтурной системы теплоснабжения, замена 24 км трубопроводов в подземном исполнении», — поделился секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Герман Потапчук.

Наказы жителей успешно реализуются. Одна из основных проблем, обозначенных жителями, — это некачественная вода. В 2023 году проведена замена водоподъемных труб на пяти ВЗУ города, установлены ИБП, разработаны ПИРы для замены 21 км магистральных сетей холодного водоснабжения и в этом году уже приступили к этой работе.

«Мероприятиями программы также предусмотрена замена разводящих трубопроводов. Все это в комплексе поможет решить задачу с обеспечением жителей Власихи качественной питьевой водой», — рассказал Герман Потапчук.

В 2023 году начат капитальный ремонт школы имени А. С. Попова, который завершился к началу нового учебного года, выполнены проектные работы по благоустройству общественной территории у КПП-2 и ряд других мероприятий, которые получили свое видимое развитие в 2024 году.

Продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов и текущий ремонт подъездов, комплексное благоустройство дворовых территорий, модернизация детских игровых площадок и многое другое — то, что делает жизнь в нашем городе лучше и комфортнее.

«Добавлю, что по итогам 2023 года Власиха второй раз стала лучшим ЗАТО Ракетных войск стратегического назначения по оценке военного командования и в 2024 году продолжает удерживать это высокое звание благодаря слаженной работе муниципальной команды. Хочу поблагодарить всех, кто участвует в этом и помогает нам, — коллективы администрации, учреждений и предприятий, депутатов и общественников, председателей Советов домов и активных жителей. Вместе мы продолжим реализовывать самые смелые планы и проекты на благо наших жителей», — сообщил секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.