Во Власихе капитально отремонтируют фасады 18 домов до конца 2024 года

На территории Подмосковья продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту фасадов. С начала реализации программы капитального ремонта с 2014 года отремонтировано более 4 тысяч фасадов многоквартирных домов, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«В рамках программы капитального ремонта 2024 года в городском округе Власиха запланировано отремонтировать 18 фасадов», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Работы во Власихе проведут по адресам: б-р. Цветной, д. 4; ул. Заозерная, д. 1; ул. Заозерная, д. 10; ул. Заозерная, д. 11; ул. Заозерная, д. 12; ул. Заозерная, д. 14; ул. Заозерная, д. 17; ул. Заозерная, д. 23, и др.

Ремонт фасада здания подразумевает комплекс работ, направленных на сохранность несущей конструкции здания, повышения его теплотехнических характеристик и придание фасаду привлекательного внешнего вида.

«Кроме того, собственники домов, где проводится капитальный ремонт фасадов и кровель, а также любой желающий могут контролировать ход проведения капитального ремонта с помощью онлайн-камер видеонаблюдения на объектах. Достаточно перейти в раздел „Карта“ на сайте Фонда капитального ремонта и выбрать дом с видеонаблюдением», — дополнил генеральный директор фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2024 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте фонда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.