Во Фрязине завершились работы по прокладке нового водопровода на проезде Павла Блинова. Общая протяженность работ составила около 100 метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители домов № 2 и 4 сталкивались с проблемой отсутствия холодной воды, вызванной утечками из-за износа старых труб. Эти дома были построены 22 года назад и нуждались в обновлении инфраструктуры. На данном участке силами филиала МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» — ВГО Фрязино» были проведены работы по замене водопровода в рамках производственной программы предприятия по текущему и капитальному ремонту.

На территории городского округа используются новые современные материалы, срок службы которых составляет не менее 50 лет по техническому паспорту. Таким образом, жители городского округа Фрязино обеспечены бесперебойной подачей водоснабжения на долгие годы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.