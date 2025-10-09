Во Фрязине завершили цифровизацию системы теплоснабжения

В городском округе Фрязино успешно завершен ключевой этап подготовки к отопительному сезону 2025–2026 годов. В результате плановых работ по комплексной диспетчеризации 100% котельных и центральных тепловых пунктов (ЦТП) наукограда оснащены современными цифровыми датчиками контроля температуры и давления теплоносителя. Данное мероприятие знаменует собой масштабную цифровизацию системы теплоснабжения муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.

Основной целью внедрения новой системы является повышение надежности, оперативности контроля и качества предоставления коммунальных услуг жителям. Для этого в единой системе ВИС МВИТУ был развернут специализированный программный комплекс «МОНИТОРИНГ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». Данный инструмент обеспечивает визуализацию ключевых параметров теплоснабжения (температура и давление) для всех объектов теплосетевого хозяйства в режиме реального времени. Как отметили в профильном ведомстве, применение датчиков позволяет мгновенно фиксировать отклонения от нормативных значений и оперативно реагировать на потенциальные аварийные ситуации, минимизируя их воздействие на потребителей.

На текущий момент цифровые датчики установлены на всех без исключения теплоисточниках городского округа. Среди них:

Котельная по адресу ул. Центральная, д. 14, обеспечивающая теплоснабжение более 20 многоквартирных домов и объектов социальной инфраструктуры, что соответствует охвату около 3000 жителей.

Центральный тепловой пункт (ЦТП) по адресу ул. Московская, д. 2, обслуживающий крупный микрорайон, включающий жилые здания, образовательные учреждения (школы и детские сады).

Техническая реализация проекта осуществлена АО «ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО» в рамках стратегического партнерства с ПАО «МегаФон». Компания-партнер осуществила поставку современного оборудования — датчиков контроля и систем диспетчеризации, а также обеспечила услуги по надежной передаче данных.

Важным этапом стало осуществление с 1 сентября 2025 года полного перехода на автоматизированную передачу данных о температуре и давлении в систему ВИС МВИТУ.

Эффективность новой системы была подтверждена на практике уже в начале сентября. Благодаря работе датчиков было зафиксировано незначительное снижение температуры теплоносителя в одном из микрорайонов. Анализ полученных данных позволил идентифицировать небольшую неисправность на ЦТП. В результате оперативного выезда ремонтной бригады неполадка была устранена в кратчайшие сроки, что предотвратило развитие серьезных последствий и обеспечило стабильное теплоснабжение потребителей.

Проведенная масштабная цифровизация системы теплоснабжения городского округа Фрязино позволяет в круглосуточном режиме отслеживать работу тепловых сетей, своевременно реагировать на отклонения и, как следствие, гарантировать стабильное и качественное теплоснабжение жителей в течение всего отопительного периода. Фрязино уверенно вступает в отопительный сезон 2025–2026 годов, опираясь на современные технологии и демонстрируя ответственный подход к обеспечению комфорта горожан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения.

Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.