Во Фрязине отремонтируют 10 многоквартирных домов до конца сентября

Заместитель министра ЖКХ Московской области Игорь Тимофеев принял участие в расширенном выездном заседании комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мособлдумы по вопросам реализации программы капремонта многоквартирных домов на территории Фрязино. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Перед началом заседания делегация под руководством Олега Гаджиева в составе ФКР Московской области, подрядных организаций и активных жителей оценила ход работ по обновлению кровли дома № 8 на Проспекте Мира.

Далее в формате открытого диалога участники обсудили волнующие граждан вопросы — от приемки выполненного капремонта до подготовки жилого фонда к зиме и механизма включения домов в КПР.

Так, капитальный ремонт кровли в этом году завершен в 12 домах Фрязино, в одном МКД заменили лифтовое оборудование. Еще в 10 домах работы завершат до конца сентября.

Также одной из ключевых тем мероприятия стало формирование плана на 2026–2028 годы. Игорь Валентинович отметил, что контракты с подрядчиками теперь будут заключаться на один год. Это исключит ситуации затягивания ремонта. Предварительно в адресный перечень с реализацией в следующем году уже включено 16 домов. Итоговый адресный перечень программы капитального ремонта будет утвержден в ноябре.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в Подмосковье самая большая программа капремонта среди регионов. С начала 2025 года завершены работы в свыше 1,3 тыс. многоквартирных домах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность реализации программы капремонта многоквартирных домов.

«Есть фонд капремонта. В Московской области 54 тыс. многоквартирных домов. И, естественно, часть из них требует капитального ремонта», – сказал губернатор.