Во Фрязине благоустраивают дворы и ремонтируют спортобъекты по народной программе ЕР

На одном из недавних заседаний фракции «Единая Россия» обсуждался ход реализации Народной программы партии «Единая Россия». В частности, отмечалось, что ее главной задачей является видимый результат в каждом конкретном направлении, перемены в жизни каждого жителя Подмосковья. Большое количество наказов фрязинцев касалось благоустройства общественных пространств, обустройства новых детских площадок. Об этом сообщает пресс-служба руководителя фракции «Единая Россия» Александра Киреева.

«В рамках реализации народной программы партии осуществлен монтаж игровых элементов на новых детских площадках во дворах по ул. Вокзальная, дом № 25 и ул. Попова, дома № 3а-4а. На ул. Попова обустроена площадка по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, она рассчитана на несколько дворов и на разные возрастные категории. На ул. Вокзальной площадка установлена за счет средств муниципального бюджета, она меньшей площади, но также содержит все необходимые для интересного времяпрепровождения игровые элементы», — сообщила руководитель фракции «Единая Россия» Александра Киреева.

Также большое внимание в Народной программе уделено ремонту спортивных объектов, созданию комфортной инфраструктуры для занятий спортом.

«В 2025 году запланирован ремонт стадиона спорткомплекса „Олимп“ в рамках реализации наказов жителей. Также были обращения по поводу обновления зоны воркаута. Принято к исполнению. Новая зона воркаута будет отвечать всем необходимым и современным требованиям», — отметила Александра Киреева.

Дальнейшее развитие своего муниципалитета и региона помогают определять сами жители. Народная программа партии «Единая Россия» была разработана на основе их пожеланий и предложений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.