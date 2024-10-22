Во дворе дома по ул Октября в Реутове улучшили освещение и восстанавливают газон

Первый заместитель главы Реутова Алексей Ковязин проверил выполнение поручений главы Реутова Филиппа Науменко у территории дома № 6 на улице Октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Жители дома рассказали, что позади дома установлено 8 мачт освещения и теперь по вечерам во дворе стали гулять люди. Кроме того, завезена земля для восстановления газона. Заменены входные двери подъездов, а тамбурные двери будут установлены в ближайшие недели.

Еще не установлен счетчик общедомовых нужд (ОДН), но прибор уже заказан и вскоре будет получен управляющей компанией. Вопрос о «народной тропе», которую просили обустроить жители, будет решаться, здесь требуется межведомственное согласование.

Жители дома № 13 по Юбилейному проспекту, который находится по соседству, попросили улучшить освещение детской площадки, сохранив при этом огромный клен, растущий рядом. Алексей Ковязин сказал, что нужно искать устраивающее всех решение.

Также жильцы двух домов попросили отремонтировать асфальт перед подъездами. Этот вопрос будет рассмотрен при составлении перечня работ на следующий год, отметил Ковязин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.