Во дворе дома на улице Пушкина в Лосино-Петровском оперативно заменили фонарь

Заместитель главы г. о. Лосино-Петровский Вера Алексеева встретилась с жителями домов № 4 и 6 улицы Пушкина. Ранее на портал «Добродел» поступило обращение с просьбой заменить перегоревший фонарь во дворе шестого дома, сообщает пресс-служба администрации округа.

Профильные специалисты оперативно выехали на место и восстановили уличное освещение.

Также на встрече активисты задали ряд волнующих вопросов относительно работы управляющей компании и сферы ЖКХ. А именно: ненадлежащее качество воды и уборки в подъезде; поломка счетчика в подъезде, в следствие чего необходимость платить за водоснабжение по нормативу; несвоевременная промывка фильтров ГВС и ХВС в подвале дома; некачественный ремонт общественных пространств.

Договорились с жителями организовать совместную встречу с представителями управляющей компании и сотрудниками администрации для дальнейшего решения вопросов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.