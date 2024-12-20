Во дворах Подмосковья эвакуировано порядка 150 транспортных средств с начала месяца

С начала декабря 153 автомобиля во дворах Подмосковья эвакуировали за неправильную парковку, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«Наши инспекторы проводят выездные обследования дворовых территорий на предмет отсутствия препятствий для движения спецтранспорта, в том числе мусоровозов и коммунальной техники. В случае выявления припаркованных авто в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» инспектор принимает решение об эвакуации транспортного средства. С целью повышения эффективности эвакуацию проводим не только днем, но и в ночное время», — сказал зампредседателя правительства Московской областии — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Эвакуация осуществляется исключительно в зоне действия знаков «Работает эвакуатор» и «Остановка запрещена».

Так, с целью пресечения случаев несанкционированной парковки ранее муниципалитетами были разработаны проекты по организации дорожного движения. Результатом работы стала установка знаков вблизи пунктов накопления ТКО и на дворовых проездах.

Помимо эвакуации в зоне действия знаков всем нарушителям был выписан штраф в размере 1 500 рублей.

С начала ноября порядка 100 автомобилей во дворах Подмосковья эвакуировали за неправильную парковку, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.