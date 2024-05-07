Во дворах округа Пушкинский обновят асфальтовое покрытие

На дворовых территориях округа Пушкинский проведут работы по модернизации асфальтового покрытия, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы финансируются за счет средств округа Пушкинский.

«Объявлен конкурс на выполнение работ по модернизации асфальтовых покрытий с благоустройством на дворовых территориях в Пушкинском городском округе Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе на портале ЕАСУЗ в сфере закупок опубликовано извещение о проведении конкурса в электронной форме на выполнение работ по модернизации асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях на 2024 год (Лот 1).

Подрядчику предстоит выполнить работы по комплексному ремонту и благоустройству дворовых территорий в г. Ивантеевка округа Пушкинский по адресам: Студенческий проезд, дома № 6, 18, 3, ул. Дзержинского, дома № 13/2, 15, 15А, ул. Задорожная, дом № 4, Центральный проезд, дома № 10, 12, Советский проезд, дом № 17, ул. Первомайская, дом № 23.

Срок окончания подачи заявок — 23 мая 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.