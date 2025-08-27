Во дворах домов в Коломне продолжается работа по борьбе с автохламом

В Коломне продолжается работа по борьбе с автохламом во дворах жилых домов. Ее курирует специальная комиссия по выявлению брошенных транспортных средств на территории городского округа Коломна. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Брошенные автомобили портят вид дворов, перекрывают проход и проезд, в том числе для оперативных служб, часто превращаются в мусоросборники. Конечно, жителям такая картина не нравится. В администрацию поступают обращения с просьбой убрать «автохлам» с дворов», — подчеркивают в отделе муниципального контроля в сфере благоустройства и транспорта администрации округа.

Владельцам брошенных автомобиилей направляют уведомления с предложением самостоятельно убрать транспорт — вывезти, отремонтировать, утилизировать либо официально отказаться от права собственности. Если автовладельцы никак не реагируют, автомобили перемещаются на специальную площадку для временного хранения.

«С начала года провели 25 заседаний, на которых рассмотрели 110 обращений жителей. 161 автомобиль признали брошенным транспортным средством. Большую часть из них после получения уведомлений убрали сами владельцы, и 21 машину уже эвакуировали на спецстоянку. Еще 35 автомобилей планируются к перемещению», — отметили в администрации округа.

По истечении 3 месяцев с даты перемещения на специализированную площадку, если транспортное средство не востребовано собственником, принимается решение о передаче его в муниципальную собственность.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.